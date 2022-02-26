مواجهة عدوى الليشمانيا

أخبار ليبيا 24 – خبر

أكد المركز الوطني لمكافحة الأمراض أنه لا توجد إلى الآن لقاحات أو أدوية لمنع عدوى الليشمانيا.

وبين المركز الوطني لمكافحة الأمراض أن أفضل طريقة للمسافرين أو المُقيمين بالأماكن الريفية لمنع إصابتهم بداء اللشمانيا هي حماية أنفسهم منَّ لدغات ذبابة الرمل.

وطالب المركز المواطنيين بضررة أتباعهم التدابير الوقائية المتمثلة في تجنب الأنشطة الخارجية خصوصاً منَّ الغسق حتى الفجر. فحينها تكون ذبابة الرمل أكثر نشاطًا بشكل عام وتجنب النوم في العراء بالقرب من المزارع. وحظائر الحيوانات، وجحور الفئران؛ لتجنب التعرض للإصابة.

ومن بين التوجيهات أيضا أنه عندما تكون في الهواء الطلق، أو في أماكن غير محمية. يجب تغطية الجسم تجنبًا للإصابة واستخدام سطح مُرتفع عند النوم مثل السرير وارتداء جوارب. وملابس بأكمام طويلة، واستخدام طارد الحشرات على الجلد المكشوف.