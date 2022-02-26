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نقابة الخبازين: سعر قنطار الدقيق وصل 275 دينارًا بعد أن كان 210 أمس الجمعة

تم النشر منذُ 35 ثانية
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

قال رئيس نقابة الخبازين اخريص محمد إن سعر قنطار الدقيق اليوم وصل 275 دينارا بعد أن كان 210 أمس، مشيراً إلى أن تجار الجملة أغلقوا محالهم أمام هذا الارتفاع الهائل.

رئيس نقابة الخبازين أعرب في تصريح لمنصة “فواصل” عن استغرابه التحجج بالحرب في أوكرانيا مع أن المحصول المزمع توريده لليبيا منها مازال في طور الزراعة، في حين يرتفع سعر المخزون المورد منذ عدة أشهر داخل مخازن شركات المطاحن.

وأكد على أن أصحاب المخابز لديهم مخزون يكفي ليومين أو ثلاثة، وبانتظار تدخل الدولة ووضع ما يلزم من إجراءات.

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عن مصدر الخبر

قناة ليبيا الحدث

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