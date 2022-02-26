“الداخلية” تشرع في إزالة التعديات على خط الغاز الساحلي

باشرت الأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية، إزالة المباني المقامة في نطاق حرمة خط الغاز الساحلي الذي تديره شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز، وذلك بعد انتهاء المهلة الممنوحة لهم من قوة إنفاذ القانون.

وأوضحت الشركة أن عمليات الإزالة تمت مباشرتها بالمنطقة الغربية استجابة لنداءات الشركة، وبتعليمات من النائب العام لإزالة المباني والمنشآت المقامة بحدود 50 متراً على جانبي الخط، بعد أن تعرض خط الغاز لمخالفات واعتداءات متكررة شكّلت خطراً على المواطن وهددت عمليات الغاز التي تعد الشريان الرئيسي المغذي لمحطات توليد الكهرباء وتحلية المياه، وعدد من المنشآت الصناعية.

وكانت شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز قد تقدمت ببلاغ إلى النائب العام بشأن تلك الاعتداءات المرتكبة على مسار الخط التابع لها، لما قد يسببه من أضرار وخطورة على الخط والمقيمين في نطاقه.

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