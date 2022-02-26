الصغير: قرار الدبيبة بإيفاد 500 موظف للعمل بالبعثات والسفارات بالخارج “معدوم”

اعتبر وكيل وزارة الخارجية السابق، حسن الصغير، قرار عبد الحميد الدبيبة بإيفاد ما يزيد عن 500 موظف للعمل بالبعثات والسفارات بالخارج، قرارا معدوما لأنه صدر من غير ذي اختصاص.

قال الصغير في تغريدة عبر “فيسبوك”: “لا يحق لمجلس الوزراء أو رئاسة مجلس الوزراء إصدار قرار للنقل بالعمل بالخارج فهو اختصاص مناط بوزارة الخارجية وحدها دون غيرها وفق القانون رقم 2 لسنة 2001 واللائحة التنفيذية الخاصة بالقانون”.

وأضاف: “ولا يملك مجلس الوزراء تعديل القانون ولا اللائحة لأنهما صادرتان من السلطة التشريعية وقتها، وهو مؤتمر الشعب العام وأمانة مؤتمر الشعب العام، أي أن اختصاص التعديل مناط بالسلطة التشريعية وليس السلطة التنفيذية”.

وحث “الرقابة الإدارية وديوان المحاسبة والنائب العام على ضرورة “أن يوقفوا هذا العبث وإصدار تعليماتهم بوقف تنفيذ هذا القرار المعدوم ومحاسبة من يقف خلف إصداره” على حد وصفه.

وتابع: “وضع موظفين بالقطاع من ضمن قائمة هذا القرار هو ظلم للموظفين وتوريط لهم بل وضحك عليهم ومصادرة لحقهم الأصيل في الإيفاد وفق الآليات المنظمة لذلك ووفق حقهم باعتبار أسبقيتهم”.