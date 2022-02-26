بوعزة: سعر رغيف الخبز سيصل لنصف دينار والدولة لا تريد التدخل

كشف رئيس اللجنة العليا لمتابعة المخابز علي بوعزة، أن سعر قنطار الدقيق وصل إلى 260 دينارا لدى تجار الجملة، كما تجاوز سعر الزيت 150دينارا، مؤكدا أن الأسعار في ازدياد مستمر، مشيرا إلى أن تجار الجملة رفضوا البيع إلا بكميات بسيطة لا تتعدى عشرة أكياس للخباز؛ مما يُنذر برفع سعر رغيف الخبز إلى نصف دينار.

وتابع بوعزة في تصريحات صحفية رصدتها “الساعة24″، أن شركات المطاحن لم توزع الدقيق على التّجار، مشيرا إلى أن وزارة الاقتصاد لم تصدر أي تعليمات حتى الآن، مطالبا الجهات المسؤولة بتدخل الدولة لإيجاد الحل خلال أقرب وقت، قائلا إنهم لا يعلمون المخزون لدى شركات المطاحن وإن الجهات المسؤولة لا تريد التدخل بعد.

وفي وقت سابق من اليوم، قال رئيس نقابة الخبازين اخريص محمد، إن سعر قنطار الدقيق اليوم وصل 275 دينارا بعد أن كان 210 أمس، وتجار الجملة أغلقوا محالهم أمام هذا الارتفاع الهائل.

أضاف في تصريحات صحفية: “نستغرب التحجج بالحرب في أوكرانيا مع أن المحصول المزمع توريده لليبيا منها مازال في طور الزراعة، في حين يرتفع سعر المخزون المورد منذ عدة أشهر داخل مخازن شركات المطاحن”.

وتابع قائلًا أن أصحاب المخابز لديهم مخزون يكفي ليومين أو ثلاثة، وننتظر تدخل الدولة ووضع ما يلزم من إجراءات، على حد تعبيره.