“القلوب الصغيرة” تُجري 48 عملية قسطرة للأطفال بتاجوراء

أنهى الفريق الطبي الزائر عملياته الجراحية بمركز القلب بتاجوراء، بعد أن أجرى 48 عملية قسطرة في 6 أيام متواصلة لعدد من الأطفال الذين يعانون من مشاكل في القلب، ضمن حملة القلوب الصغيرة.

وأوضح المركز أن الفريق أنهى زيارته بالكشف على خمس حالات كانت أجريت لهم عمليات يوم أمس الجمعة، حيث غادروا المركز بعد 24 ساعة من إجراء العملية بدون مضاعفات.

وأكد المركز أن جميع العمليات التي أجراها الفريق تكللت بالنجاح، في إطار حملة “القلوب الصغيرة”، مشيراً لمغادرة الفريق بعد أن أجرى رحلة سياحية إلى مدينة لبدة الأثرية.

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