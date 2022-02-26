الخوجا تكشف عن تسلم البرلمان تشكيلة باشاغا الوزارية

كشفت عضو مجلس النواب أسماء الخوجة أمس عن تسلم رئاسة مجلس النواب التشكيلة الوزارية لحكومة فتحي باشاغا موضحة أنها ستعرض خلال جلسة برلمانية، يوم 28 من فبراير.

الخوجة قالت في تصريح خاص لوكالة سبوتنيك الروسية إن رئاسة البرلمان وجهت دعوة رسمية لأعضاء مجلس النواب لعقد جلسة الأسبوع القادم يوم الإثنين 28 منن فبراير في مدينة طبرق، وفي ردها على سؤال حول ما إذا كان باشاغا قد انتهى من مشاوراته وتشكيل حكومته الجديدة، أكدت أنه أنهى رسميا تشكيل حكومته الجديدة، وقام بإرسالها لرئاسة مجلس النواب وستعرض التشكيلة الحكومية خلال جلسة البرلمان وبعدها تتم عملية التصويت عليها مشيرة إلى أنه وفقا للائحة فهي تنص على أن منح الثقة يستلزم الأغلبية المطلقة 50+1 والنصاب 86.

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