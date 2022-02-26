التكبالي: مجلس الدولة الاستشاري يريد أن يطغى على تشريع “النواب”

انتقد عضو مجلس النواب علي التكبالي مجلس الدولة الاستشاري الذي رفض التغيير الحكومي والتعديلات الدستورية المقررة من قبل البرلمان.

وقال التكبالي في تصريحات صحفية إن مجلس الدولة الاستشاري طموحه أكبر من أن يستطيع أن يعطيه له مجلس النواب، مؤكدا أن التشريع وظيفة النواب لكن الاستشاري يريد أن يشارك النواب ويطغى عليهم.

وأضاف النائب: “نحن في مجلس النواب لا نعطيهم هذه الأهمية وهم دائما يعرقلون الأمر، فالإخوان المسلمون معرفون بهذه الظاهرة”.

وأبدى التكبالي ثقته بأن رئيس حكومة الاستقرار المكلف من قبل البرلمان فتحي باشاغا سوف يستلم السلطة سواء تظاهر رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة أنه يعارض أو لا، مردفا بأن الدبيبة لا يستطيع أن يجر الليبيين إلى حرب ولا يستطيع أن يهزم باشاغا اجتماعيا وثقافيا وعسكريا.