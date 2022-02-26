اتفاق “ليبي إيطالي” على تفعيل الاتفاقية الجمركية بين البلدين

اتفق الجانبين الليبي والإيطالي، على الآليات العملية للبدء بتفعيل الاتفاقية الجمركية المُوقعة بين مصلحة الجمارك الليبية ووكالة الجمارك الإيطالية.

جاء ذلك على هامش زيارة رئيس مصلحة الجمارك الليبية العميد سليمان بالعيد والوفد المرافق له لإيطاليا، برعاية بعثة الاتحاد الأوروبي في ليبيا، لبحث تفعيل الاتفاقيات المبرمة بين البلدين وتعزيز العمل الجمركي المشترك في إطار الخطة الموضوعة من قبل مصلحة الجمارك الليبية الرفع من كفاءة المصلحة ونظم العمل بها، وفق بيان السفارة الليبية في روما.

ووقّع الطرفان على تفعيل الاتفاقية بحضور السفير الليبي لدى روما عمر الترهوني وأعضاء عن وزارة الخارجية الليبية المرافقين للوفد، وعن الجانب الإيطالي رئيس وكالة الجمارك الإيطالية مارتشيلو منينا ومساعد رئيس الوكالة للدول المغرب العربي وشمال أفريقيا اغينو كارلونشي، كما حضر مراسم التوقيع سفيرة بعثة الاتحاد الأوروبي EUBAM لدى ليبيا ناتالينا شيا.

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