التكبالي يهاجم المجلس الاستشاري ويؤكد :باشاغا سيتسلم السلطة بصرف النظر عن موقف الدبيبة

وجه النائب علي التكبالي سلسلة انتقادات حادة لمجلس الدولة الاستشاري قائلا إن طموحه أكبر من أن يستطيع أن يعطيه له مجلس النواب، مؤكدا أن التشريع وظيفة النواب لكن الاستشاري يريد أن يشارك النواب ويطغى عليهم.

وأضاف التكبالي : نحن في مجلس النواب لا نعطيهم هذه الأهمية وهم دائما يعرقلون الأمر، فالإخوان المسلمون معرفون بهذه الظاهرة.

وأبدى التكبالي ثقته بأن فتحي باشاغا سوف يستلم السلطة سواء تظاهر الدبيبة أنه يعارض أو لا عادا أن الدبيبة لا يستطيع أن يجر الليبيين إلى حرب ولا يستطيع أن يهزم باشاغا اجتماعيا وثقافيا وعسكريا.

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