شهد الطريق السريع، وتحديدًا فوق جسر حي دمش باتجاه الغرب بالعاصمة طرابلس، حادثًا مروريًّا سببه السرعة الزائدة، ما أسفر عن وقوع إصابة وحيدة.

وقالت مديرية أمن طرابلس في بيان، السبت، إن ثلاث سيارات اصطدمت ببعضها جراء السرعة الزائدة، وارتداد إحدى سيارات دون الانتباه.

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وأوضحت أن الحادث تسبب في وقوع إصابة بسيطة.



اصطدام 3 سيارات فوق جسر حي دمشق بطرابلس، 26 فبراير 2022. (مديرية أمن طرابلس)

اصطدام 3 سيارات فوق جسر حي دمشق بطرابلس، 26 فبراير 2022. (مديرية أمن طرابلس)

اصطدام 3 سيارات فوق جسر حي دمشق بطرابلس، 26 فبراير 2022. (مديرية أمن طرابلس)