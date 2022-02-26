صهد: تجاوزات عقيلة للاتفاق السياسي والشراكة مع مجلس الدولة لم يعود مقبول من الشعب

ليبيا – قال عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 إبراهيم صهد إنه مجلس الدولة تدارس على مدى عدة ساعات ما قام به مجلس النواب في جلسته التي قام بها بإصدار تعديل الدستوري الثاني عشر وتعيين رئيس جديد للحكومة.

صهد أشار خلال تصريح أذيع على قناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا وتمولها قطر وتابعته صحيفة المرصد إلى أن مجلس الدولة تواصل مع مجلس النواب بالخصوص وكان مفروض على مجلس الدولة ان يقوم بدراسة المقترحات والتصويت عليها حسب الاتفاق السياسي وبعد ذلك يقوم مجلس النواب بدراستها لكن البرلمان قام بالاستعجال واتخاذ القرارات دون ان تمر على مجلس الدولة.

وتابع: “اليوم قام المجلس بالتصويت على القرارات قبولها من عدمه وكان هناك مقترحات طرحت في جلسة الأربعاء والخميس تم التصويت بأغلبية كبيرة جداً على عدم قبول التعديلات ومخرجات مجلس النواب والاستمرار في التواصل مع مجلس النواب للوصول الى تحقيق انتخابات تشريعية بأسرع ما يمكن، خلال الفترة القادمة وطرحنا عدة مقترحات بما في ذلك لجنة مشتركة لإعداد قاعدة دستورية للانتخابات التشريعية”.

كما أضاف:” لا أريد التحدث عن خلافات يثيرونها بعض الاخوة ولكن مجلس الدولة لم يحسم هذه النقطة مع مجلس النواب هناك لجنة من مجلس النواب ومن الدولة ذهبت للاجتماع والتشاور ولكن التشاور لابد ان يعرض على مجلس الدولة واستعجل مجلس النواب دون ان ينتظر عرض المسألة على مجلس الدولة”.

ولفت إلى أن الطعن في مشروعية جلسة المجلس غير صحيح ومجلس الدولة في اللائحة الداخلية يمكنه أن يعلق الجلسة وعندما تعلق تكتسب من الجلسة التي قبلها كل مالها من المداخلات والنصاب لذلك النصاب صحيح وليس هناك شرعية في الطعن بالنصاب.

وأوضح أن “التصويت تم بالأغلبية بالنسبة للحاضرين ومعروف أن الجلسة معلقة وسيتم التداول بصورة كاملة، منذ البارحة حتى اكتملت جلستنا هناك الكثير من المحاولات عن ثني الاعضاء من الحضور وتهديد الاعضاء بعدم الحضور، جاءت رسائل منقولة على الصفحات الخاصة بمجلس الدولة، تحذر انه سيكون هناك مخاطر من حضور الجلسة! جاءتنا الرسائل صباح اليوم ومع ذلك ذهبنا وقمنا بالتصويت”.

أما بالنسبة لدعوة عقيلة صالح للنواب للاجتماع الاسبوع المقبل علق قائلاً: “اذا كان عقيلة صالح سيقوم كعادته بإجراء منفرد سيتحمل المسؤولية، المسؤولية والانعكاسات دائماً تقع على الشعب الليبي ومنظومة الحكم في ليبيا وليست المرة الاولى التي يقوم عقيلة بالإجراءات المنفردة لكن اشكك ان جلسة النواب القادمة لن تكون كما يشتهي عقيلة لأن تجاوزات الاتفاق السياسي الليبي والشراكة مع مجلس الدولة أمر تجاوزه والاستمرار فيه لم يعود مقبول من الشعب الليبي”.

وفي الختام أكد على أن كل عضو في مجلس الدولة له الحق أن يقوم بالتزكيات وهو أمر منفرد لأنه في مجلس الدولة سيتم فتح المجال أمام التزكيات بصورة كاملة والذين قاموا بالتزكيات احرار من وجهة نظرهم وقاموا بهذا الامر لكن لا يمكن اسناد الامر للمجلس ككل بحسب قوله.

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