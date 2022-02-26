صبراتة تحيي الذكرى السادسة لمواجهة تنظيم داعش

أحيت مدينة صبراتة اليوم السبت الذكرى السادسة لمجابهة أهالي المدينة والمدن والمناطق المجاورة لها تنظيم داعش الإرهابي، الذي حاول الاستيلاء على المدينة ومقراتها الأمنية مرتكباً مذبحة استهدفت رجال أمن.

وشهد الحفل الذي أقيم بالمناسبة واحتضنه المعهد القومي للأورام، تكريم الرجال الذين قضوا في هذه المواجهة وسقطوا دفاعاً عن المدينة في مثل هذه الأيام من عام 2016، وسط دعوات ضرورة أن ترعى مؤسسات الدولة ذوي الضحايا وأبناءهم.

وأكد الحاضرون في الحفل الذي نظمه المجلس البلدي على أهمية اللحمة الوطنية، من أجل بناء دولة المؤسسات والقانون والتصدي للإرهاب والتطرف.

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