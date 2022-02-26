ويليامز تلتقي عددا من المشاركين في لقاء صناع السلام في طرابلس

التقت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني وليامز في العاصمة طرابلس مع مجموعة من المشاركين في لقاء صناع السلام- ليبيا بحسب تغريدات للمستشارة على تويتر.

هذا وأعربت وليامز عن تقديرها للإحاطة التي قدمها لها المشاركون في لقاء صناع السلام بشأن نتائج اجتماعهم الأخير في تونس، حيث تم طرح خيارات لمعالجة الأزمة السياسية الحالية في ليبيا واستعادة العملية الانتخابية على أساس ثابت وشفاف وشامل بشكل كامل وتوافقي.

كما تم خلال اللقاء مناقشة الحاجة إلى مضاعفة الجهود لتعزيز المصالحة الوطنية، وأنه يجب الحفاظ على الهدوء على الأرض، كما ينبغي على جميع الأطراف الامتناع عن استخدام العنف والتهديد بالعنف ووضع حد لتداول خطاب الكراهية والتحريض.

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