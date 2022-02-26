ليبيا تبحث تدريب كوادر مصلحة المطارات بـ”الأكاديمية التونسية”

عقد المهندس محمد فساطوي مساعد رئيس مصلحة المطارات وبصفته رئيس لجنة التدريب، اليوم بدولة تونس اجتماعا على هامش الزيارة التي قام بها لمقر الأكاديمية التونسية للتدريب في أمن وسلامة الطيران المدني بالعاصمة تونس وذلك للاجتماع مع إداراتها والتنسيق فيما يتعلق بالدورات التدريبية المزمع تنفيذها خلال الأيام القريبة القادمة من طرف الأكاديمية ووضع خطة وجدول زمني وموعد محدد للشروع في تنفيذ البرامج المتعاقد عليها والتي ستستهدف عدد من موظفي المصلحة والمطارات التابعة لها بهدف الرفع من كفاءتهم وتلبية المتطلبات والمعايير الدولية.

وبحثت مصلحة المطارات خلال اجتماع مطلع الشهر ضم رئيس المصلحة ومدراء إدارات التخطيط والمالية ومدير مكتب المراجعة الداخلية ورئيس قسم الاعتمادات والمراقب المالي ومساعده وذلك لمناقشة الموقف المالي للمشاريع الجديدة والجارية والإجراءات المتعلقة بصرف مخصصات الميزانية التنموية للسنة الحالية وفق أوامر الصرف الصادرة لصالح المصلحة مع تحديد المشاريع التي يمكن الصرف عليها بشكل مباشر وتلك التي بحاجة الى فتح إعتمادات مستندية مع الأخذ في الاعتبار المدة الزمنية اللازمة لتنفيذ المشاريع وجاهزية المستندات المؤيدة للصرف.

كما تم مناقشة مقترح إعادة تدوير الأرصدة المالية الموجودة بحسابات المصلحة المُرحلة من سنوات سابقة لاستكمال تنفيذ مشاريع متوقفة متعاقد عليها وسداد مبالغ مالية تمثل إلتزامات قائمة على المصلحة نظير مشاريع منتهية وأوامر تعديلية منفذة.

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