ارتفاع كبير في سعر قنطار الدقيق وأبو خريص يدعو لتشديد الإجراءات

كشف رئيس نقابة الخبازين اخريص محمد عن قفزة ملحوظة في سعر قنطار الدقيق اليوم حيث وصل إلى 275 دينارا بعد أن كان 210 أمس، ما اضطر تجار الجملة إلى إغلاق محالهم أمام هذا الارتفاع الهائل.

أبو خريص أبدى استغرابه من التحجج بالحرب في أوكرانيا مؤكدا أن المحصول المزمع توريده لليبيا منها مازال في طور الزراعة، في حين يرتفع سعر المخزون المورد منذ عدة أشهر داخل مخازن شركات المطاحن، وأشار رئيس النقابة أن أصحاب المخابز لديهم مخزون يكفي ليومين أو ثلاثة، داعيا المعنيين في الحكومة إلى التدخل واتخاذ ما يلزم من إجراءات.

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