الحويج: الأزمة الأوكرانية لن تؤثر على أسواق الحبوب في ليبيا

قال وزير الاقتصاد محمد الحويج، إن احتياط ليبيا الاستراتيجي للقمح يكفي لأكثر من عام.

وأضاف الحويج في تصريحات صحفية، أن الأزمة الأوكرانية لن يكون لها تأثير كبير في أسواق الحبوب في ليبيا لأنها لا تغطي سوى 20% من واردات القمح.

وتابع: “نستهلك مليون طن سنويا من القمح ولا نستورد من أوكرانيا سوى 200 ألف طن منها، ومخزوننا من القمح الطري يكفي 6 أشهر ولن تكون هناك أزمة في الدقيق”.

وأكد الحويج أنه في حال استمرار الأزمة في أوكرانيا، فلدينا بدائل كثيرة لاستيراد القمح.