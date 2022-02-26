البيوضي: ليبيا ليست بعيدة عن أحداث أوكرانيا وكلما ازداد التوتر كلما اقتربنا من قلب الرحى

قال سليمان البيوضي المرشح الرئاسي، إن فجر الأوديسا هو اسم العملية التي قادها الناتو في ليبيا 2011، وها هي نفسها المدينة الأوكرانية تعيش ذات الأجواء إنها الحتمية التاريخية وفقا لفلسفة كارل ماركس السياسية .

وأضاف البيوضي في تدوينة له على حسابه الرسمي بموقع فيسبوك:” لعل بوتن الليبرالي العلماني متأثر بهذا الفكر عندما استدعى تاريخ القياصرة والبلاشفة والأرثوذكس وكل ما حوى التراث الروسي ليفسر أسباب خطوته اللينينية، وذات الحتمية التاريخية تقول أن ليبيا ليست بعيدة عن الحدث وكلما ازداد التوتر كلما اقتربنا من قلب الرحى وللأسف محليا نحن بعيدون جدا عن التعامل مع الموقف انطلاقا من ثوابت وطنية جامعة.