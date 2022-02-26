سرقة 3100 متر من الأسلاك الكهربائية جنوب طرابلس

أعلنت الشركة العامة للكهرباء اليوم السبت، سرقة نحو 3100 متر من الأسلاك الكهربائية بمنطقتي الجفارة وسوف الجين، من قبل مجموعة خارجة عن القانون.

وأكدت الشركة في بيان، سرقة أسلاك ضغط عالي مسافة 600 متر بدائرة توزيع الناصرية على خط اولاد محمد من محطة 30 الجليدة، كما قامت مجموعة أخرى بسرقة أسلاك ضغط عالي مسافة 2500 متر بدائرة توزيع سوف الحين، خط دينار فرعية الزيادات، مما سبب ذلك انقطاع الكهرباء على العديد من المنازل والمزارع.

وناشدت الشركة كافة الجهات الأمنية والمواطنين لبذل المزيد من الجهد وتكاثف الجهود للقضاء على هذه الظاهرة التي انتشرت مؤخراً بشكل شبه يومي، وتسببت في قطع التيار الكهربائي على الأحياء السكنية والمزارع ولساعات طويلة.

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