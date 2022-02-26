مازن يترأس اجتماعا أمنيا لمناقشة الأوضاع الأمنية داخل بني وليد

بحث وزير الداخلية خالد مازن خلال ترؤسه اجتماعا أمنيا ضم رئيس جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، ومدير الإدارة العامة للعمليات الأمنية، ومدير الإدارة العامة للدعم المركزي، ومدير أمن بني وليد، بحث التعاون والتنسيق الأمني في حفظ الأمن ومكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية ودعم وإسناد مديرية أمن بني وليد بما يحقق أفضل النتائج في إنجاح سير العمل الأمني بالمنطقة.

كما تم خلال الاجتماع استعراض الأوضاع الأمنية داخل منطقة بني وليد والجهود الأمنية التي تبذل من أجل حفظ الأمن من خلال التعاون الأمني المشترك بين كافة الأجهزة الأمنية العاملة داخل المدينة هذا واستمع الوزير لشروح وافية حول آلية العمل والتنسيق بين الأجهزة الأمنية والأعمال التي أنجزت خلال الفترة الماضية، مطالبا ببذل المزيد من الجهد والعطاء من أجل إرساء دعائم والأمن والاستقرار وتقديم الخدمات للمواطنين.

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