أخبار ليبيا24 توضح حيثيات البرتوكول الصحي المفروض بالمنفذ البحري طبرق

أخبارليبيا24_خاص

أكد إبراهيم عطية الشاعري مدير الرقابة الصحية بالمنفذ البحري طبرق لأخبار ليبيا 24 أنه منذ بداية جائحة كورونا تم وضع برتوكول من قبل المركز الوطني لمكافحة الأمراض.

وأكد أنه في بداية ظهور فيروس كورونا فقد تم تشديد الإجراءات الاحترازية الوقائية على المسافرين و الوافدين عبر منافذ نقاط الدخول البرية و البحرية و الجوية.

وتابع “تم وضع البروتوكول للخصوصية الطبيعيه لعمل كل منفذ. وفي أبريل 2020 تم وضع بروتوكول خاص بالمنافذ البحرية تم وضعة من قبل المركز الوطني لمكافحة الأمراض. و وزارة المواصلات و الهيئة العامة للنقل البحري و المؤسسة الوطنية للنفط”.

وأوضح أنه يتم تطبيق هذا البروتوكول في كافة المواني الليبية و النفطية و الصناعية و التجارية. حيث يتم اخطار مكتب الرقابة الصحية بالمنفذ البحري بشعار وصول الباخرة التجارية او النفطية. وكافة المستندات الصحية الخاصة بالسفينة وكذلك الحالة الصحية لكافة طاقم السفينة. و كذلك اخر نقطة نزول و صعود طاقم السفينة او اي بحار من الطاقم”.

إجراءات

وأشار إلى أن كل هذة البيانات تقدم من قبل الوكالة الملاحية للسفينة والتأكيد على كل نتائج تحليل ( PCR ) لكافة طاقم السفينة. قبل الصعود على متن الباخرة .

يتم الكشف على كل السفن في منطقة المخطاف برفقة كابتن الإرشاد. مع أخذ في الإعتبار الإلتزام بالملابس الوقائية لكل من الطبيب الصحة العامة و المرشد .

ونوه إلى التشديد على كافة طاقم السفينة استخدام الكمامات و التباعد أثناء العمل على متن السفينة. وأنه يتم اخذ قياس الحرارة وتعبئة استبيان به كافة التفاصيل وأعراض المرض لكل طاقم السفينة.

وأوضح أنه في حالة اشتباه يتم اخذ عينة مسحة انفية بواسطة اختبار السريع .

في حالة ظهور اي حالة من طاقم السفينة يتم حجزة داخل غرفة مع اخطار ربان السفينة بذلك واعطاه كل الإجراءات الاحترازية الوقائية .

واكد أنه لا يتم نزول اي بحار الا في حالات مرض اي بحار ويتم إجراء له عينة مسحية بواسطة الاختبار السريع قبل نزوله. وعند التأكيد على كافة الإجراءات و المستندات الصحية الخاصة بالسفينة بعد ذلك يسمح إلى السفينة بالدخول و إعطائه اذن الإفراج الصحي .

في حين أكد أنه مع التنبية بعدم صعود اي شخص على متن السفينة الا بالكمامة ويقتصر ذلك على جهات محدودة. وكل هذه الخطوات تطبق على النواقل النفطية والسفن التجارية. والتي طبقت على اكثر من 200 ناقلة وسفينة تجارية دخلت موانئ طبرق ولم تسجل اي حالات كورونا خلال هذه الفترة.