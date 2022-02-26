عون: أمريكا وبريطانيا يتدخلان بشكل مستفز في “مؤسسة النفط” لأسباب خاصة

رجح وزير النفط والغاز محمد عون أن يكون لقائه بوزير الطاقة الروسي في الدوحة علاقة ببيان أمريكا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا بشأن المؤسسة الوطنية للنفط.

وقال عون في تصريحات صحفية، “لاحظت منذ تسلمي للوزارة أن الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة خاصة، يتدخلان بشكل سافر ومستفز في موضوع مؤسسة النفط لأسباب خاصة بهما”.

واعتبر وزير النفط أن هذا التدخل أمر غير مقبول لدى وزارة النفط والغاز على الإطلاق، ويجب وضع حد نهائي لمثل هذه التصرفات والتدخلات

وأضاف عون: “ستعلن وزارة النفط غدا الأحد، الخطوات التي ستتخذ ردا على مثل هذه التدخلات”، ورئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة ورئيس هيئة الرقابة هما من يستطيع وقف رئيس مؤسسة النفط مصطفى صنع الله عن العمل ووقف كل الإجراءات غير القانونية والمخالفة مخالفة صريحة وواضحة للتشريعات النافذة، وحجبه 10.900 مليارات عند شركات أجنبية لأكثر من سنة دون المطالبة بأرباحها، والتعسف وهدر أموال التنمية المستدامة، واستقوائه بالأجانب.

وتابع: بيان الدول الخمس له علاقة باستعادة الوزارة للإتاوات من الشركات الأجنبية التي تتجاوز 10 مليار دينار، فقد ورد في بيانهم أنهم يقدّرون التزام المؤسسة بتحسين الشفافية المالية

وتساءل: إذا كانت لدى رئيس المؤسسة شفافية فكيف يحجب المليارات؟ فلو فعل ذلك أحد من مسؤولي هذه الدول الخمس لكان مكانه السجن.