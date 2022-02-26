حكومة الوحدة الوطنية تنفى إيفاد 500 شخص للعمل بالخارج

نفت حكومة الوحدة الوطنية اليوم السبت ما تردد من أنباء بشأن إيفاد أكثر من 500 شخص للعمل بالخارج.

وأكدت أنها تتعرض لحملات مضللة، نافية صحة الأوراق المتداولة عبر صفحات التواصل الاجتماعي والتي تحمل رقم القرار (61) لسنة 2022 بشأن إيفاد أكثر من 500 شخص للعمل في الخارج وفقا لما نشرته منصة حكومتنا عبر صفحتها الرسمية.

وقالت منصة “حكومتنا”: في إطار نهج الحملات المضللة التي تستهدف حكومة الوحدة الوطنية منصة حكومتنا تنفي الأوراق المتداولة وتحمل رقم القرار (61) لسنة 2022 بشأن إيفاد أكثر من 500 شخص للعمل في الخارج، وترفق القرار الصحيح رقم (61) الصادر من مجلس الوزراء”.