سرقة أدوية من صيدلية بسوق الجمعة

أعلنت مديرية أمن طرابلس، السبت، القبض على متهم بسرقة مبالغ مالية وأدوية من صيدلية بمنطقة سوق الجمعة.

وقدم المواطن «ع.م.أ» بلاغًا بمركز شرطة سوق الجمعة يتهم فيه المدعو «ق.ط.ش» بسرقة مبالغ مالية وأدوية من الصيدلية المركزية بمنطقة سوق الجمعة، وفق بيان صادر عن المديرية.

والمتهم حاصل على بكالوريوس صيدلة ويعمل في إدارة الشؤون المالية بالمالية بالصيدلية، واعترف خلال التحقيقات بإنه يسرق مبلغًا ماليًا قدره 150 دينارًا يوميًا من خزينة المبيعات بالصيدلية من فترة طويلة، إضافة إلى سرقته بعد الأدوية ومواد التجميل.

وأشار إلى أنه يبيع المسروقات إلى المدعو «أ.أ.م.ع»، ليتقرر القبض على الأخير، الذي أكد أنه يشتري الأدوية المسروقة. واتخذت الإجراءات بحق المتهمين وأحيالا إلى نيابة سوق الجمعة من حيث الاختصاص.