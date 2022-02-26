امتحانات الفصل الدراسي الأول انطلقت في زليتن ومصراتة وتأجلت في طرابلس

أعلنت وزارة التربية والتعليم عبر مكتبها الإعلامي انطلاق امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول لمراحل التعليم الأساسي والثانوي ببلديتي مصراتة وزليتن للعام 2011 2022

وكانت الوزارة قد أجلت امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول لمدة (15) يوما في طرابلس الكبرى ليتم إجراؤها في 13 مارس لتعويض المدة الزمنية المفقودة بسبب الإغلاق. وأكدت وزارة التعليم في تعميم موجه لمراقبات التعليم طرابلس الكبرى ومديري مدارس التعليم العام والخاص أنه من المقرر أن تتواصل الدراسة للفصل الثاني بعد الانتهاء من الامتحانات مباشرة دون منح إجازة مع ضرورة الاستمرار في استكمال دروس الفصل الدراسي الأول.

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