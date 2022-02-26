ناقلة مليونية من ميناء الحريقة النفطي في طبرق إلى إيطاليا

أخبار ليبيا 24 – خاص

صرح مصدر مسؤول في ميناء الحريقة النفطي في طبرق لأخبار ليبيا 24 اليوم السبت أنه رست صباح السبت على رصيف ميناء الحريقة النفطي في طبرق والتابع لشركة الخليج العربي للنفط الناقلة النفطية ( بسي ريموس ) لشحن مليون برميل من النفط الخام في طريقها إلى إيطاليا.

في حين اضاف المصدر. أن الإنتاج اليوم المستلم من حقلي مسلة والسرير. قد بلغ 220 ألف برميل .

في حين نوه المصدر أن الانخفاض في الإنتاج. بسبب مشاكل الضغط العالي. في حقل مسلة.

وأكد المصدر أن عمليات الشحن والتصدير تجرى وفق الخطوات الإحترازية لمكافحة وباء كورونا. وكذلك المحافظة على البيئة. من أولويات شركة الخليج. العربي للنفط.

يشار أن الناقلة النفطية “بسي ريموس”. هي الناقلة السابعة والأخيرة بمرسى الحريقة النفطي. في طبرق. خلال شهر فبراير الجاري.

وفي سياق متصل

أكد إبراهيم عطية الشاعري مدير الرقابة الصحية بالمنفذ البحري طبرق لأخبار ليبيا 24 أنه منذ بداية جائحة كورونا تم وضع برتوكول من قبل المركز الوطني لمكافحة الأمراض.

وأكد أنه في بداية ظهور فيروس كورونا فقد تم تشديد الإجراءات الاحترازية الوقائية على المسافرين و الوافدين عبر منافذ نقاط الدخول البرية و البحرية و الجوية.

وتابع “تم وضع البروتوكول للخصوصية الطبيعيه لعمل كل منفذ. وفي أبريل 2020 تم وضع بروتوكول خاص بالمنافذ البحرية تم وضعة من قبل المركز الوطني لمكافحة الأمراض. و وزارة المواصلات و الهيئة العامة للنقل البحري و المؤسسة الوطنية للنفط”.

وأوضح أنه يتم تطبيق هذا البروتوكول في كافة المواني الليبية و النفطية و الصناعية و التجارية. حيث يتم اخطار مكتب الرقابة الصحية بالمنفذ البحري بشعار وصول الباخرة التجارية او النفطية. وكافة المستندات الصحية الخاصة بالسفينة وكذلك الحالة الصحية لكافة طاقم السفينة. و كذلك اخر نقطة نزول و صعود طاقم السفينة او اي بحار من الطاقم”.