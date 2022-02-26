الوقود متوفر وعلى المواطنين عدم الإستماع للإشاعات – أخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24 – خاص

أكد عبدالرحمن عبدالسلام المريمي عضو لجنة الإدارة لشركة البريقة لتسويق النفط لأخبار ليبيا 24 اليوم الجمعة أنه ليس لدينا أزمة وقود بالمنطقة الشرقية وعلى المواطنين عدم الإستماع إلى الاشاعات .

واوضح أن كل الخزانات في كل المستودعات التابعة لشركة البريقة مملؤة بالوقود.

و أن مستودع طبرق المخزون ممتاز ويكفي لأكثر من عشرة أيام والنواقل في طريقها للوصول تباعاً.

وأشار إلى أنه لا داعي للقلق وعدم التزاحم على محطات الوقود .ةأن شركة البريقة شركة خدمية وهي تقدم خدماتها للمواطنين في كل أنحاء البلاد والمؤسسة الوطنية للنفط. تعمل بكامل طاقتها لتوفير الوقود والغاز للمواطنين .

في حين نبه أنه على المواطنين متابعة صفحة شركة البريقة على فيسبوك فيجدون فيها كل المخرجات. من أرقام وإعداد للسيارات والتوزيع على كل المناطق فنحن نعمل بكل شفافية.

وتابع ” أن مخزون رأس المنقار مطمئن ولاداعي للخوف والقلق. وشهر مارس القادم سيشهد وصول عدد 3 نواقل بنزين إلى مستودع رأس المنقار بمدينة بنغازي”.

يشار أن عديد من مدن المنطقة الشرقية من بنغازي إلى امساعد تشهد زحام وطوابير على محطات الوقود. والتي أغلبها اقفل أبوابه بسبب عدم توفر الوقود .

وفي سياق متصل صرح مصدر مسؤول في ميناء الحريقة النفطي في طبرق لأخبار ليبيا 24 اليوم السبت أنه رست صباح السبت على رصيف ميناء الحريقة النفطي في طبرق والتابع لشركة الخليج العربي للنفط الناقلة النفطية ( بسي ريموس ) لشحن مليون برميل من النفط الخام في طريقها إلى إيطاليا.

في حين اضاف المصدر. أن الإنتاج اليوم المستلم من حقلي مسلة والسرير. قد بلغ 220 ألف برميل .

في حين نوه المصدر أن الانخفاض في الإنتاج. بسبب مشاكل الضغط العالي. في حقل مسلة.