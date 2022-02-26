المصراتي: بعد فتح أوكرانيا مخازن السلاح للمدنيين أهلا بالشقيقة في نادي دول المليشيات

قال الكاتب والإعلامي محمود المصراتي، في تدوينة له على حسابه الرسمي بموقع فيسبوك: ”نظريًا أوكرانيا لازالت تقاوم، عمليًا أوكرانيا حتى و لو انتصرت فقد انتهت بفتحها مخازن السلاح للمدنيين الذين باشروا فورًا في تشكيل مليشيات بمسميات متعددة تحت شعار المقاومة الشعبية ووين كنت يوم 2/24 ، أهلاً و سهلاً بالشقيقة أوكرانيا مسبقًا في نادي دول المليشيات الفاشلة”.

وفي وقت سابق، قال سليمان البيوضي المرشح الرئاسي، إن فجر الأوديسا هو اسم العملية التي قادها الناتو في ليبيا 2011، وها هي نفسها المدينة الأوكرانية تعيش ذات الأجواء إنها الحتمية التاريخية وفقا لفلسفة كارل ماركس السياسية .