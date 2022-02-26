ليبيا الان

المصراتي: بعد فتح أوكرانيا مخازن السلاح للمدنيين أهلا بالشقيقة في نادي دول المليشيات

تم النشر منذُ 4 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

قال الكاتب والإعلامي محمود المصراتي، في تدوينة له على حسابه الرسمي بموقع فيسبوك: ”نظريًا أوكرانيا لازالت تقاوم، عمليًا أوكرانيا حتى و لو انتصرت فقد انتهت بفتحها مخازن السلاح للمدنيين الذين باشروا فورًا في تشكيل مليشيات بمسميات متعددة تحت شعار المقاومة الشعبية ووين كنت يوم 2/24 ، أهلاً و سهلاً بالشقيقة أوكرانيا مسبقًا في نادي دول المليشيات الفاشلة”.

وفي وقت سابق، قال سليمان البيوضي المرشح الرئاسي، إن فجر الأوديسا هو اسم العملية التي قادها الناتو في ليبيا 2011، وها هي نفسها المدينة الأوكرانية تعيش ذات الأجواء إنها الحتمية التاريخية وفقا لفلسفة كارل ماركس السياسية .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

قناة ليبيا الحدث

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك