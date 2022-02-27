الشهيبي: كل ما يفكر به باشاغا هو كيفية استلامه السلطة من الدبيبة

قال رئيس الهيئة العليا لتحالف القوى الوطنية توفيق الشهيبي، إن جلسة الاثنين ستكون مكتملة النصاب وسيتجاوز عدد الأعضاء المائة، مع تضائل مؤيدي الدبيبة من النواب وقفزهم من سفينته لسفينة باشاغا.

وأضاف الشهيبي في تدوينة له على حسابه الرسمي بموقع تويتر، الثقة حسب الواضح ستمنح مباشرة وبأغلبية الحاضرين، موضوع نيل الثقة تجاوزه باشاغا ومايفكر فيه هو وفريقه منذ أن تم تكليفه هو كيفية استلامه من الدبيبة.

وفي وقت سابق، أكدت عضو مجلس النواب أسماء الخوجة، أن رئاسة المجلس استلمت التشكيلة الوزارية لحكومة فتحي باشاغا وستعرض خلال جلسة برلمانية، يوم الاثنين المقبل.

وقالت الخوجة في تصريح خاص لوكالة “سبوتنيك” الروسية، إن رئاسة مجلس النواب وجهت دعوة رسمية لأعضاء مجلس النواب لعقد جلسة الأسبوع القادم، يوم الاثنين 28 فبراير، في مدينة طبرق.

وأشارت النائبة إلى أنه وفقاً للائحة فهي تنص على أن منح الثقة تستلزم الأغلبية المطلقة 50+1 والنصاب 86.