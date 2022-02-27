إيطاليا توافق على تفعيل اتفاقية رفع كفاءة الجمارك الليبية

اتفقت مصلحة الجمارك الليبية ووكالة الجمارك الإيطالية على تفعيل الاتفاقية الجمركية الموقعة بينهما في وقت سابق.

جاء ذلك على هامش زيارة رئيس مصلحة الجمارك الليبية العميد ” سليمان بلعيد والوفد المرافق له لإيطاليا، برعاية بعثة الاتحاد الأوروبي في ليبيا ( EUBAM ) لبحث تفعيل الاتفاقيات المبرمة بين البلدين وتعزيز العمل الجمركي المشترك في إطار الخطة الموضوعة من قبل مصلحة الجمارك الليبية للرفع من كفاءة المصلحة ونظم العمل بها، وفق بيان نشرته الصفحة الرسمية للسفارة الليبية في روما.

ووقّع الطرفان على تفعيل الاتفاقية بحضور السفير الليبي لدى روما ” عمر الترهوني ” وأعضاء عن وزارة الخارجية الليبية المرافقين للوفد، وعن الجانب الإيطالي رئيس وكالة الجمارك الإيطالية ” مارتشيلو منينا ” ومساعد رئيس الوكالة لدول المغرب العربي وشمال أفريقيا ” اغينو كارلونشي ” كما حضر مراسم التوقيع سفيرة بعثة الاتحاد الأوروبي EUBAM لدى ليبيا ” ناتالينا شيا “.