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“الأمن الداخلي”: القبض على أحد مندوبي الهجرة غير الشرعية بطرابلس

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

ألقى جهاز الأمن الداخلي القبض على أحد مهربي الإتجار بالبشر من الجنسية التشادية بعد التحريات التي أجراها.

وقال الجهاز في بيان له:” سـوء الأوضـاع الأمـنـيـة فـي لـيـبـيـا ، أدت إلـى استغلال تـجـار و مهـربـي الـبـشـر ، هـذا الـوضـع و زيـادة نـشـاطـهـم وفـق خـطـط مـنـظـمـة الـتـي يـمـرْ فـيـهـا الـمـهـاجـر بـعـدة مـراحـل، و عـبـر عـدد مـن شـبـكـات الـتـهـريـب ، حـيـث تـمـكـن أعـضـاء جـهـاز الأمـن الـداخـلـي مـن ضـبـط شـخـص تـشـادي الـجـنـسـيـة يـدعـى ( أ.د.ن.م.م) أحـد مـنـدوبـي الـهـجـرة الـغـيـر شـرعـيـة بـمـديـنـة طـرابـلـس ، والـذي حـاول الـهـجـرة قـبـل ذلـك فـتـم ضـبـطـه “.

وأضاف الجهاز:” بـعـد استقطابه مـن قـبـل الـمـهـربـيـن ، أصـبـح مـنـدوبـاً يـقـوم بـجـلـب قـاصـدي الـهـجـرة مـن جـنـسـيـات أفـريـقـيـة مـخـتـلـفـة ، و إرسـالـهـم إلـى سـواحـل الـمـنـطـقـة الـغـربـيـة و تـجـمـيـعـهـم فـي هـنـاقـر ، يـديـرهـا بـعـض المهربين ليبيو الـجـنـسـيـة ، تـجـردوا مـن الإنـسـانـيـة لإجـل الـمـال “.

واستطرد الجهاز:” مـلـف الـهـجـرة الـغـيـر شـرعـيـة مـن الـمـلـفـات الـحـسـاسـة ، والـتـي يـجـب الـتـعـامـل مـعـهـا بـكـل حـرفـيـة ، و عـدم الـتـهـاون مـع الـمـتـورطـيـن فـيـهـا مـهـمـا كـانـت جـنـسـيـتـهـم ، فـلـن يـفـلـتـوا مـن الـعـقـاب لـمـا ارتـكـبـوه مـن جـرائـم أزهـقـت فـيـهـا الـمـئـات مـن الأرواح “.

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صحيفة الساعة 24

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