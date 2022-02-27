تربطها بأزمة أوكرانيا.. صحيفة أمريكية: قبل 11 عاما قاد أوباما الناتو لإسقاط النظام الليبي السابق

قالت صحيفة “ذا هل” الأمريكية، إنه قبل أحد عشر عامًا، وتحديدا في مارس 2011، هاجم رئيس مجلس النواب الأمريكي السابق الجمهوري، نيوت غينغريتش، قيادة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما بشأن الأزمة الدولية في ليبيا، حيث طالب الزعيم الجمهوري، أوباما بتنفيذ منطقة حظر طيران فوق ليبيا، ثم تجرأ أوباما على إزاحة معمر القذافي بالقوة، قائلاً: إذا أرادت إدارة أوباما ذلك، يمكنهم التخلص منه”.

وتابعت الصحيفة في تقرير لها ربطت من خلاله بين العمليات العسكرية الروسية على أوكرانيا، وهجوم قوات حلف الناتو على ليبيا، عام 2011 لإسقاط النظام السابق :” في اليوم التالي، أمر أوباما بشن غارات جوية على ليبيا، وبعد يومين، أقام تحالفًا تقوده الولايات المتحدة منطقة حظر طيران، إلا أن غينغريتش انتقد أوباما مرة أخرى، قائلاً – بدون سخرية – “ما كنت لأتدخل، أعتقد أنه كان هناك الكثير من الطرق الأخرى للتأثير على القذافي”.

وأشار التقرير إلى أن غينغريتش لم يكن لديه خطة مسؤولة قبل 11 سنة لحل الأزمة الليبية، مضيفا: “الحرب السياسية المعارضة قديمة قدم الحرب نفسها، والولايات المتحدة ليست استثناء”.

ولفت التقرير إلى تناقض الساسة الأمريكان، مبينا أنه بعد ما يقرب من 11 عامًا من محاولة غينغريتش عبثًا مهاجمة الرئيس الأمريكي من جانبين متعارضين، ينخرط حاليا في “تجفيف المستنقع” في هجوم أكثر تنسيقًا ضد الرئيس الأمريكي الحالي، بشأن قضية أكثر تهديدًا بكثير بالنسبة لهم، في إشارة إلى حرب أوكرانيا.

وذكر التقرير أن العالم يراقب كيف تستجيب الولايات المتحدة للأزمة الأوكرانية وجهود روسيا المتعمدة لغزو دولة حرة، مضيفا أن الرئيس جو بايدن يسعى إلى الانتصار في وضع سياسي وجيوسياسي غير مربح.