فؤاد: نحن في حاجة لحليف عسكري مثل تركيا وإلا مصيرنا كأوكرانيا

زعم محمد فؤاد، الطبيب الليبي المقيم في إيطاليا، إن أهم درس فى الحرب الروسية الأوكرانية أن الامور قد تكون عكس ما تعتقد؛ بولندا ودول البلطيق دخلت مع حلف الناتو ولذلك هى فى مأمن من الحرب وسادتها محفوظة، بينما أوكرانيا لم تدخل فى أي حلف وهاهى تتعرض للحرب وربما تفقد استقلالها.

وأدعّي فؤاد، في تدوينة له على حسابه الرسمي بموقع فيسبوك، أن من يقول أن استدعاء قوات دولة قوية وصديقة لليبيا هى خيانة هو الخائن الحقيقي الذى يعرض آمن وسلامة البلد للخطر، وجود ليبيا بعدد سكانها القليل وثرواتها الهائلة بين مصر والجزائر ومع الأطماع الفرنسية يجعلنا وبدون أي شك فى حاجة لحليف عسكرى قوى مثل تركيا وأيضا علاقات قوية مع دول مثل إيطاليا وبريطانيا، غير هذا نحن معرضون لمصير قريب من مصير جورجيا وأوكرانيا وكازاخستان.