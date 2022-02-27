تعقيبا على أزمة أوكرانيا.. العرادي: الغرب وضع روسيا حيث يريدها

قال القيادي الإخواني عضو ملتقى الحوار السياسي عبد الرزاق العرادي في تغريدة له على حسابه الرسمي بموقع تويتر:” الغرب وضع روسيا حيث يريدها ، والظاهر أن روسيا ستواجه مرحلة صعبة”.

وعلى النقيض، استنكر رئيس حزب الحركة الوطنية مصطفى الزايدي، الانتقادات الموجهة لروسيا بشأن الحرب مع أوكرانيا، وقال الزايدي في تغريدة عبر “تويتر”، إن أمريكا اجتاحت أفغانستان والعراق وليبيا وقبلها فيتنام وجرينادا وبنما لأن أنظمتها لم ترق لها، مضيفا، “أفلا يحق لروسيا أن تدافع عن أمنها ومقاومة وضع قواعد نووية على حدودها وعلى نصف سكان أوكرانيا الروس؟”.

في سياق متصل، قالت صحيفة “ذا هل” الأمريكية، إنه قبل أحد عشر عامًا، وتحديدا في مارس 2011، هاجم رئيس مجلس النواب الأمريكي السابق الجمهوري، نيوت غينغريتش، قيادة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما بشأن الأزمة الدولية في ليبيا، حيث طالب الزعيم الجمهوري، أوباما بتنفيذ منطقة حظر طيران فوق ليبيا، ثم تجرأ أوباما على إزاحة معمر القذافي بالقوة، قائلاً: إذا أرادت إدارة أوباما ذلك، يمكنهم التخلص منه”.

وتابعت الصحيفة في تقرير لها ربطت من خلاله بين العمليات العسكرية الروسية على أوكرانيا، وهجوم قوات حلف الناتو على ليبيا، عام 2011 لإسقاط النظام السابق :” في اليوم التالي، أمر أوباما بشن غارات جوية على ليبيا، وبعد يومين، أقام تحالفًا تقوده الولايات المتحدة منطقة حظر طيران، إلا أن غينغريتش انتقد أوباما مرة أخرى، قائلاً – بدون سخرية – “ما كنت لأتدخل، أعتقد أنه كان هناك الكثير من الطرق الأخرى للتأثير على القذافي”.

وأشار التقرير إلى أن غينغريتش لم يكن لديه خطة مسؤولة قبل 11 سنة لحل الأزمة الليبية، مضيفا: “الحرب السياسية المعارضة قديمة قدم الحرب نفسها، والولايات المتحدة ليست استثناء”.