تعرف على صادرات ميناء الحريقة النفطي في طبرق خلال شهر فبراير

أخبارليبيا24- خاص

بلغت صادرات ميناء الحريقة النفطي في طبرق. والتابع لشركة الخليج العربي للنفط. خلال شهر فبراير أكثر من 6 مليون برميل من النفط الخام.

وبلغ عدد النواقل النفطية التي شحنت هذه الكمية من النفط الخام. 7 نواقل.

الناقلة الأولى (دلتا ماريا) وحمولتها مليون برميل إلى الصين.

الناقلة النفطية الثانية (كابتن أ ستيلاتوس) وحمولتها 600 ألف برميل إلى الصين.

الناقلة النفطية الثالثة (جورج اس). وحمولتها مليون برميل إلى إيطاليا.

الناقلة النفطية الرابعة (دلتا بوسيدون) وحمولتها مليون برميل إلى الصين.

الناقلة النفطية الخامسة (مارلين سانتوري) .وحمولتها مليون برميل لم تحدد وجهتها.

الناقلة النفطية السادسة ( ماتالا ) وحمولتها مليون برميل إلى بريطانيا.

الناقلة النفطية السابعة (بسي ريموس) وحمولتها مليون برميل إلى إيطاليا.

تراوح الإنتاج خلال شهر فبراير مابين 220 ألف برميل إلى 240 ألف برميل.

ويرجع تذبب الإنتاج بسبب مشاكل الكهرباء في حقلي مسلة والسرير.

يشار إلى أن ميناء الحريقة النفطي في طبرق. من أهم الموانئ النفطية لموقعه الجغرافي داخل خليج. والمحمي من أي عوامل جوية ولم تسجل فيه أي حالات إغلاق منذ افتتاحه عام 1967.