في إشارة لوالده.. سهيل الغرياني: هم ورثة الأنبياء ومصابيح هذا الكون

في إشارة إلى والده المفتي المعزول الصادق الغرياني، قال سهيل الغرياني، الزموا غرز ورثة الأنبياء العاملين الصادقين ممن نحسبهم على خير وفضل وهدى، على حد تعبيره.

أضاف على فيسبوك اليوم قائلًا: “نسأل الله أن يشملنا ضمن رفقاء نبيه ممن يجدد دينه ويحميه في هذه الفتن التي تعصف بالناس، الزموا غرز ورثة الأنبياء العاملين الصادقين ممن نحسبهم على خير وفضل وهدى فهم مصابيح هذا الكون بعد الأنبياء”. واختتم قائلًا: “إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم فحملته العاملين الربانيين هم هداة الناس إلى طريق الحق عند الفتن” على حد تعبيره.