بالصور… طقس ليبيا ودرجات الحرارة لثلاثة أيام بدءً من اليوم الاحد 27 فبراير 2022

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الاحد 27 فبراير 2022.

ووفقا للملخص العام للنشرة تشهد الاجواء تبقى الأجواء معتدلة على أغلب المناطق بينما تسجل درجات الحرارة إنخفاض يوم الثلاثاء على مناطق الشمال

مع تكاثر السحب واحتمال سقوط أمطار متفرقة .

رأس إجدير حتى سرت-سهل الجفارة–جبل نفوسة :-

حالة السماء:السماء قليلة السحب تتكاثر بداية من مساء يوم الغد مع احتمال سقوط أمطار متفرقة على بعض المناطق.

الرياح: شمالية شرقية فشرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتحول يوم الثلاتاء إلى شمالية فشمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة .

درجات الحرارة القصوى:تتراوح على أغلب المناطق ما بين (17-23) مْ وتسجل انخفاض ملحوظ يوم الثلاثاء.

الخليج -سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده:-

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب تتكاثر يوم الثلاثاء مع احتمال سقوط أمطار متفرقة.

الرياح: جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتحول يوم التلاتاء إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة.

درجات الحرارة القصوى:تتراوح على أغلب المناطق ما بين(17- 22) مْ على أغلب المناطق وتسجل إنخفاض يوم الثلاثاء.

الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

حالة السماء:صافية إلي قليلة السحب.

الرياح:جنوبية شرقية خفيفة السرعة تتحول يوم الثلاثاء إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة على غدامس والحمادة –الجفرة

درجات الحرارة القصوى:تتراوح مابين (25-29) مْ وتسجل انخفاض الثلاثاء على غدامس والحمادة -الجفرة.

الكفرة- السرير- تازربو:-

حالة السماء:صافية بوجه عام.

الرياح:شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (24- 26) مْ وتسجل ارتفاع طفيف يوم الغد.

مدينة طرابلس

غروب الشمس هذا اليوم الساعة(19:02)

شروق الشمس ليوم الغد الساعة (07:36).