الفرجاني: لو خرج المجنون بوتن من الحرب منتصراً سيكون الأمر وبالاً على ليبيا

وصفت سميرة الفرجاني وزيرة الشؤون الاجتماعية بحكومة «الإنقاذ» المنبثقة عن انقلاب «فجر ليبيا»، الرئيس الروسي فلاديمير بوتن بـ«المجنون»، مشيرة إلى أنه لو خرج من الحرب منتصراً سيكون الأمر وبالاً على ليبيا.

وقالت الفرجاني، في منشور لها، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “ما تفعله روسيا في أوكرانيا والتي تعتبر دولة مستقلة؛ مؤشر خطير جدا، فلو صمت العالم عن هذه الجريمة النكراء التي يقوم بها بوتن فسيصبح العالم مجرد غابة القوي يأكل فيها الضعيف”.

وأضافت “لو خرج المجنون بوتن من هذه الحرب منتصرا أمام صمت العالم فسيكون الأمر وبالا على ليبيا لأنه فعليا محتل قواعد ليبية وهو وراء دمار ليبيا بعد تدخله فيها لمناصرة الانقلاب منذ سنوات واتفاقه الأخير بخصوص ليبيا ينبئ بما لا يحمد عقباه”، على حد قولها.

وتابعت “أتمنى أن تتم هزيمة بوتن في أوكرانيا ومنحه صفعة قوية ليستفيق من غروره وعلى الحكومة الليبية اتخاذ موقف حازم ضد التواجد الروسي والمصري في ليبيا تحسبا لما سوف يحدث في الأيام المقبلة”، بحسب وصفها.