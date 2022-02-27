العقوري: سأخاطب الجهات المختصة لافتتاح سفارة لليبيا في سان مارينو

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

27 February, 2022

أكد رئيس لجنة الخارجية بمجلس النواب يوسف العقوري أنه سيخاطب الجهات المختصة لافتتاح سفارة تمثل دولة ليبيا في جمهورية سان مارينو .

جاء ذلك خلال لقاءجمع رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب في مدينة بنغازي مع السفير فوق العادة والمفوض لجمهورية سان مارينو “لوكا اندريا ماركو مانتوفاني”.

وأكد مانتوفاني حرص بلاده على تطوير علاقات التعاون مع ليبيا في كافة المجالات .

وبحث الجانبان آخر المستجدات السياسية في المنطقة وسُبل تعزيز التعاون بين البلدين في المجال التجاري والسياحي .