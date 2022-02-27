السفارة الليبية بأوكرانيا تحدد نقاطا مهمة لإجلاء أبناء الجالية

ليبيا – أكد مصدر من داخل السفارة الليبية في أوكرانيا السبت، اتخاذ الإجراءات اللازمة لإجلاء أبناء الجالية الذين يريدون مغادرة البلد الأوروبي، في ظل التطورات الناجمة عن العمليات العسكرية الروسية.

المصدر أضاف في تصريح لموقع “سكاي نيوز عربية” أنه تم تحديد نقطة التقاء في مدينة تشورت كييف لمن يرغب في مغادرة أوكرانيا للتجمع هناك، ومن ثم الانطلاق باتجاة الحدود السلوفاكية.

والمدينة التي تم تحديد نقطة الالتقاء فيها تقع في غرب العاصمة الأوكرانية كييف؛ حيث إنها قريبة للغاية من سلوفاكيا.

وخصصت السفارة الليبية هناك أرقام هواتف محمولة للتواصل والتنسيق وتقديم الدعم، في حال حدوث أي طارئ لليبيين.

وأوضح المصدر أن هناك تنسيقا على أعلى مستوى بين السفارة ووزارة الخارجية للتعامل مع كافة السيناريوهات المتوقع حدوثها، مشيرا إلى أن معظم أفراد الجالية في أمان نوعا ما بعد إجلاء عشرات من المناطق الشرقية القريبة من الحدود الروسية قبل غزو أوكرانيا.

وبحسب المصدر الذي نفى صحة الأخبار المتداولة عن قتل مواطن جراء الأحداث التي تشهدها أوكرانيا، أشار إنه لم يتم إبلاغ السفارة بأي ضحايا في صفوف الجالية.

كما نفى المصدر صحة الأخبار التي تم تداولها بشأن تضرر طائرة شحن ليبية، كانت تتلقى الصيانة في أحد المطارات، قائلاً: إن الطائرة سليمة ولم تمس بسوء.

في نفس الوقت، لفت إلى وجود أزمة في السيولة المالية المتوفرة مع الطلاب؛ بسبب توقف التحويلات المالية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية