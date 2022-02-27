أجواء معتدلة وتوقعات بتكاثر السحب ابتداءً من يوم غد الإثنين

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توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية. أن يكون الوضع الجوي السائد والمتوقع هذا اليوم الأحد. وخلال اليومين المقبلين. معتدلًا على أغلب المناطق.

وأضاف المركز أن درجات الحرارة تتراوح على أغلب مناطق الشمال مابين(17 – 22) مْ، وعلى مناطق الوسط والجنوب مابين (24 – 29) مْ.

وأوضح المركز أن السحب تتكاثر تدريجياً بدايةً من مساء يوم الغد (الإثنين) على مناطق أقصى الشمال الغربي مع فرصة سقوط أمطار متفرقة.

وذكر المركز أن احتمالية سقوط الأمطار يوم الثلاثاء تشمل بقية مناطق الشمال مع رياح نشطة نسبياً وانخفاض في درجات الحرارة.