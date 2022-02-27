نقيب الخبّازين: الدولة غائبة ولا توجد سيطرة على أسواق الدقيق

قال رئيس نقابة الخبازين أبوخريص محمد، إن عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية، هو المسؤول الأول عن انفلات أسعار الدقيق لعدم مواجهة جشع التجار، وأن المضاربين وراء زيادة سعر الدقيق الذي أصبح يباع بـ275 دينارا، ولا يعقل أن يرتفع السعر من 205 إلى 275 دينارا خلال يومين.

أضاف أبوخريص، في تصريحات تلفزيونية، أن مخزون الدقيق في ليبيا كاف وليس هناك نقص، ولكن هناك تلاعب بسبب الحرب في أوكرانيا، ويجب تشكيل غرفة متابعة برئاسة وزير الاقتصاد لمواجهة الأزمة، وهذه مسؤولية رئيس الحكومة، فالدولة غائبة ولا توجد سيطرة على الأسواق، وأصحاب المخابز تعبوا من أزمات الدقيق المتكررة.

وأوضح أن الأجهزة الرقابية والأمنية عليها دور مهم في الحفاظ على استقرار الأسعار، وأن الجهات المسؤولة تتسبب في زوبعة بسبب تقصيرها في ملاحقة التجار الجشعين، علاوةً على أن هناك خطر حقيقي في سوق الدقيق بسبب اتجاه أصحاب المطاحن للإغلاق بهدف التخزين ورفع الأسعار، ولدينا معلومات عن أصحاب مطاحن أوقفوا عملهم وامتنعوا عن البيع.

وتابع قائلاً: “تلقينا 456 اتصالا اليوم من أصحاب المخابز من كل ليبيا للشكوى من ارتفاع أسعار الدقيق، وهناك عمليات إغلاق وتخزين كبيرة تتم من قبل تجار ومحلات كبرى، ومستعد لفضح المتلاعبين وإعلان أسمائهم على الهواء، كما أن التلاعب بالأمن الغذائي الليبي خط أحمر، وعلى الجميع التحرك لمواجهة الأزمة”.