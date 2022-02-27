ميناء بنغازي: دخول 2350 سيارة وشاحنة قادمة من السوق الأوروبية

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

27 February, 2022

أعلن ميناء بنغازي البحري دخول أربع سفن محملة ببضائع وسلع مختلفة بينها سفينة على متنها 2350 سيارة وشاحنة قادمة من السوق الأوروبية.

وقال المتحدث باسم إدارة ميناء بنغازي البحري مفتاح الشهيبي إن الميناء استقبل سفينة نقل السيارات (سلڤر ريي) وعلى متنها عدد 2350 سيارة وشاحنة قادمة من السوق الأوروبية.

وأكد ميناء بنغازي دخول سفينة نقل الحاويات (لونا أف) وعلى متنها عدد 85 حاوية بضائع متنوعة وكذلك السفينة (إتلانتك نورث) وعلى متنها عدد 123 حاوية بضائع مختلفة واستقبل الميناء أيضا سفينة نقل الحبوب (بيترا 1) وعلى متنها 17000 طن من حبوب القمح و15000 طن من حبوب الشعير.