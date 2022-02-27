الارصاد: امطار متفرقة وانخفاض للحرارة بدءاً من الغــد على هذه المناطق

كشف المركز الوطني للارصاد الجوية الليبي في تقرير عن حالة الطقس في ليبيا عن الوضع الجوي السائد والمتوقع هذا اليوم الاحد 27/ 02 / 2022م وخلال اليومين القادمين.

وبحسب التقرير الصادر عن المركز فإن الأجواء تبقى معتدلة هذا اليوم ويوم الغد على أغلب المناطق خاصةً فيما يتعلق بدرجات الحرارة حيث تتراوح على أغلب مناطق الشمال مابين ( 17 – 22 ) مْ ، وعلى مناطق الوسط والجنوب مابين ( 24 – 29 ) مْ.

ووفقا للتقرير تتكاثر السحب تدريجياً بمشيئة الله بدايةً من مساء يوم الغد ( الإثنين ) على مناطق أقصى الشمال الغربي مع فرصة سقوط أمطار متفرقة ، وتشمل الإحتمالية يوم الثلاثاء بقية مناطق الشمال مع رياح نشطة نسبياً وإنخفاض في درجات الحرارة . والله اعلم.