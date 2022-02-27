الجدال: الصراع الدولي ربما يدفع باتجاه استقرارنا

أكد المحلل السياسي، المختار الجدال، أن الصراع الدولي ربما يدفع باتجاه استقرارنا، مشيرا إلى أن صراع الأقوياء يغض الطرف عن فتات الضعفاء.

وقال الجدال، في منشور له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “في موضوع أوكرانيا فيه حاجتين إما جماعة شمال الاطلسي دافين طاجين لبوتن، أو إنه يجر فيهم لتنور ملتهب، التعتيم الإعلامي الروسي عن سير المعارك محير، حتى دول جوجل وميتا وتويتر انضمت لحلف مواجهة روسيا”.

وأضاف “جماعتنا يفكروا في القمح والدقيق؛ تمام ليش ما يفكروش كيف يستفيدوا في حل مشكلتهم المستعصية؟، الصراع الدولي ربما يدفع باتجاه استقرارنا. صراع الأقوياء يغض الطرف عن فتات الضعفاء”.

وتابع “كل القنوات بما فيها العربية تقريباً تنقل وجهة نظر الغرب وأوكرانيا، خاصة حكاية تهديد العقوبات وأنها ستجبر روسيا على الانهيار، هو زعمه بوتن مش داير حسابه للموضوع؟”.

واستطرد “الدول تقاتل على مصالحها ما عدا نحن نقاتل من أجل مصالح من يعفس على رقابنا، ويستخدمنا في خدمة مصالحه ويستبيحنا بلا أخلاق، تعلموا الدروس”.

واستكمل “أول مهمة لرئيس حكومة الاستقرار بعد منحه الثقة محاولة التوفيق بين مجلس الدولة الاستشاري ومجلس النواب، إذا استطاع تحييد معارضة جماعة الدولة سينجح في مهمته، ربما المهمة الأولى تحييد عبد الرحمن”.

وواصل “يبدو أن الأتراك نصحوا دبيبة بالتريث في إصدار التصريحات حتى جلسة منح الثقة فسارع إلى شراء ذمم المليشيات بإصدار قرار إيفاد عمل بالخارج غير قانوني، شكبنها”.