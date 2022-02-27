وليامز تلتقي مجموعة من المشاركين في لقاء صناع السلام – ليبيا

ليبيا – التقت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة للشأن الليبي ستيفاني وليامز السبت في طرابلس مجموعة من المشاركين في لقاء صناع السلام – ليبيا.

وليامز أعربت في تغريدة لها على موقع التواصل الاجتماعي”تويتر” عن تقديرها إحاطتهم لها بشأن نتائج اجتماعهم الأخير في تونس، حيث تم طرح خيارات لمعالجة الأزمة السياسية الحالية في ليبيا واستعادة العملية الانتخابية على أساس ثابت وشفاف وشامل بشكل كامل وتوافقي.

وتم مناقشة الحاجة إلى مضاعفة الجهود لتعزيز المصالحة الوطنية، وأنه يجب الحفاظ على الهدوء على الأرض.

وأكدت على أنه ينبغي على جميع الأطراف الامتناع عن استخدام العنف والتهديد بالعنف ووضع حد لتداول خطاب الكراهية والتحريض.

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