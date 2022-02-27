ليبيا تُعيّن سفيراً جديداً لها في سريلانكا

عيّنت ليبيا ناصر يونس الفرجاني سفيراً فوق العادة، ومفوضاً لدولة ليبيا لدى سريلانكا.

ويأتي قرار التعيين بعد تقديم أوراق اعتماده إلى الرئيس السريلانكي غوتابايا راجاباكسا، بتاريخ الخامس والعشرين من الشهر الجاري، ليتم تعيينه بشكل رسمي بعد عرض ملفه على الحكومة بالعاصمة كولومبو وموافقتها عليه.

يُذكر أن عدداً من السفراء في وقت سابق، قد أدوا اليمين القانونية أمام المجلس الرئاسي المخول وفق الاتفاق السياسي باعتماد السفراء، قبل استلامهم مهامهم لتمثيل الديبلوماسية الليبية في الخارج.

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