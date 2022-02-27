حالة الطقس لليوم الأحد بحسب المركز الوطني للأرصاد الجوية في ليبيا

طرابلس 27 فبراير 2022 (وال) _ توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية عبر نشرته الدورية، الوضع الجوي السائد والمتوقع هذا اليوم وخلال اليومين القادمين.

الملخص العام

تبقى الأجواء معتدلة هذا اليوم ويوم الغد على أغلب المناطق، خاصةً فيما يتعلق بدرجات الحرارة، حيث تتراوح على أغلب مناطق الشمال مابين ( 17 – 22 ) مْ، وعلى مناطق الوسط والجنوب مابين ( 24 – 29 ) مْ .

وتتكاثر السحب تدريجياً بدايةً من مساء يوم الغد ( الإثنين ) على مناطق أقصى الشمال الغربي، مع فرصة سقوط أمطار متفرقة، وتشمل الإحتمالية يوم الثلاثاء بقية مناطق الشمال مع رياح نشطة نسبياً، وإنخفاض في درجات الحرارة. (وال _ طرابلس) ف و / ه ع

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