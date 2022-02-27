السفير الليبي في أوكرانيا يدعو العالقين للتوجه لمقر السفارة أو الالتزام بأماكنهم

أخبارليبيا24

وجه السفير الليبي في أوكرانيا عادل عيسى اليوم الأحد نداءً للمواطنين الليبيين العالقين في مناطق متفرقة بالعاصمة كييف.

وقال عيسى في منشور عبر حسابه على “فيسبوك” :”هناك احتمالية لقطع كافة الإتصالات والإنترنت. نتيجة للقصف المتواصل والاشتباكات المسلحة”.

ودعا السفير الليبي في أوكرانيا :”العالقين في مناطق متفرقة بالعاصمة كييف. مع حظر التجوال المشدد. تفاديًا للإرباك وعدم التواصل التوجه مباشرة للسفارة”.

وقال عيسى :”نرجوا التوجه مباشرةً لسفارتكم حيث نحن ثابتون. وإذ ما تعذر ذلك الرجاء الالتزام بأماكن إقامتكم إلى حين توفير ممرات امنة للخروج”.

وكانت وزارة الخارجية الليبية أعلنت عن البدء الفعلي في عملية ترحيل أول دفعة من الليبيين المقيمين والمتواجدين في أوكرانيا إلى سلوفاكيا.

وأوضحت السفارة. في بيان لها. أن أول دفعة بعدد 200 شخص موزعين على حافلتين. على أن تتم عملية الترحيل لاحقا لباقي المقيمين والمتواجدين. لافتة أن الأولوية الآن في الترحيل هي للعائلات و المرضى و الطلبة على أن يُرحل الباقي على مراحل متتالية.