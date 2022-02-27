نشرة الصيد البحري على الساحل الليبي اليوم الأحد

نشرة الصيد البحري على الساحل الليبي وفقا للنشرة الصادرة عن إدارة التنبؤات بالمركز الوطني للأرصاد الجوية اليوم الأحد: –

تحذير: لا يوجد

منطقة الساحل من رأس أجدير إلى سرت ستكون السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانا والريح براني سرعته ما بين (05 – 15) عقدة وارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.25 – 1.25) متر.

البحر هادئ إلى خفيف الموج ودرجة حرارة سطح البحر (14 – 16) مْ والرؤيـة جيدة.

اما على منطقة الساحل من رأس لأنوف إلى طبرق ستكون السماء قليلة السحب والريح قبلي إلى براني على ساحل الخليج وبنغازي بينما يكون باش إلى شرش على باقي الساحل سـرعته ما بين (05 – 15) عقدة وارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.25 – 1.50) متر.

البحر هادئ إلى خفيف الموج ودرجة حرارة سطح البحر (14 – 17) مْ والرؤيـة جيدة.